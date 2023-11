Gears of War: Legendäre Spielmarke feiert zweimal Geburtstag

Autor:, in / Gears of War

Die legendäre Spielmarke Gears of War feiert heute gleich doppelt Geburtstag.

Heute wird doppelt gefeiert! Gears of War (1) wird 17 Jahre alt und Gears of War 2 ganze 15 Jahre.

Was sind eure schönsten – spoilerfreien – Erinnerungen an Gears of War?