Gears of War: Kartenspiel ab sofort erhältlich

Gears of War: Das Kartenspiel ist ab sofort in Englisch und Spanisch erhältlich.

The Coalition hat bekannt gegeben, dass Gears of War: Das Kartenspiel ab sofort in Englisch und Spanisch erhältlich ist. Die englische Version könnt ihr hier für 34,95 Euro bestellen.

Das Gears of War-Kartenspiel enthält 265 Karten, 15 Szenarien und ein Regelbuch.