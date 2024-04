Showcase 2024: Keine BlizzCon in diesem Jahr

Die BlizzCon findet in diesem Jahr nicht statt. Wie Blizzard Entertainment erklärt, werde man die Community auf anderen Messen und Conventions in diesem Jahr zusammenbringen.

Entsprechende Pläne für Veröffentlichungen in diesem Jahr, darunter World of Warcraft: The War Within und die Diablo IV-Erweiterung Vessel of Hatred wolle man in den kommenden Monaten preisgeben.

Auch wenn man es in diesem Jahr etwas ruhiger angehen lässt, versicherte man den Fans, die BlizzCon in den kommenden Jahren aber wieder stattfinden zu lassen.