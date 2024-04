Showcase 2024: IGN x ID@Xbox Digital Stream startet um 19:00 Uhr

Autor:, in / Showcase 2024

Der vollgepackte IGN x ID at Xbox Digital Showcase startet in wenigen Minuten. Jetzt einschalten!

Der „IGN x ID at Xbox Digital Showcase“ startet heute, am 29. April um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Bestätigt sind bereits neue Details zu Dungeons of Hinterberg, 33 Immortals und Lost Records: Bloom & Rage.

Fans dürfen sich laut Beschreibung aber auf weitere epische Trailer, frisches Gameplay und neuen Enthüllungen zu den gefragtesten Indie-Spielen freuen.