Gears of War: Matchmaking der Trilogie wurde gefixt

Ab sofort könnte ihr die klassische Gears of War-Trilogie wieder online spielen.

In den vergangenen Tagen wurde nicht nur das Matchmaking der älteren Call of Duty-Ableger, sondern auch das von Shadowrun repariert. Nun wurde auch der Multiplayer der Gears of War-Trilogie gefixt.

Das bedeutet, dass ihr die ersten drei Teile der Saga wieder komplett erleben und ohne Probleme auch online spielen könnt. Die Titel sind über Xbox Series X|S sogar mit einer verbesserten Framerate spielbar.

Solltet ihr eher auf einen neuen Ableger des Gears of War-Franchise warten, gibt es bereits erste Gerüchte, dass möglicherweise die Verantwortlichen von People Can Fly die Entwicklung übernommen haben.