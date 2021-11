Xbox Series X: FPS Boost für über 30 Spiele freigeschaltet – UPDATE

Autor:, in / Xbox Series X

Bereits gestern hat Microsoft verkündet, dass über 70 Spiele der Abwärtskompatibilität hinzugefügt wurden. Die lange Liste an neuen AK-Spielen könnt ihr euch hier anschauen.

Doch damit nicht genug, denn über 30 Spiele haben jetzt auch einen FPS Boost erhalten und werden somit mit einer besseren Framerate ausgestattet. Aber selbst hier geht Microsoft noch einen Schritt weiter und so wird ab sofort FPS Boost für ausgewählte Titel wie Fallout 76 und Fallout 4 auf Xbox Cloud Gaming (Beta) ausgerollt.

Xbox Spieler werden ein noch flüssigeres Gameplay bei 11 hinzugefügten AK-Titeln mit FPS Boost erleben, der die ursprüngliche Framerate auf bis zu 60 FPS verdoppelt, darunter F.E.A.R., F.E.A.R. 3, Binary Domain und NIER.

Microsoft kündigte außerdem an, dass FPS Boost für 26 weitere Titel aus dem bestehenden Katalog aktiviert wurde, darunter gefragte Titel wie die gesamte Gears of War-Reihe, Fallout 3, Fallout: New Vegas, Elder Scrolls IV: Oblivion, Dragon Age: Origins, Dead Space 2 & 3, Alan Wake und Sonic Generations.

Und ab sofort wird FPS Boost über Xbox Cloud Gaming (Beta) auf 33 Titel ausgeweitet, die zuvor auf Xbox Series X|S verbessert wurden, darunter Fallout 4, Fallout 76 und The Evil Within 2.

Lister aller neuen FPS Boost Spiele

Liste aller FPS Boost Spiele