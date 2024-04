Xbox Series X: KI-Chatbot für Kundenservice in Arbeit

Wie viele andere Unternehmen arbeitet auch Xbox gleich an mehreren Projekten mit dem Schwerpunkt Künstliche Intelligenz. Bei einem davon handelt es sich einem neuen Bericht von The Verge zufolge um einen KI-Chatbot für den Kundenservice.

Dazu testet Xbox derzeit einen KI-gestützten Chatbot mit dem Namen Xbox Support Virtual Agent, der bei der Beantwortung von Fragen durch einen KI-Charakter mit Animationen verkörpert wird. Sollte sich der Bot bei den Tests bewähren, könnte er zukünftig den Support für Xbox-Kunden übernehmen und bei der Lösung diverser Probleme helfen:

„Wir testen einen Xbox Support Virtual Agent, einen internen Prototyp einer animierten Figur, die Xbox-Support-Themen per Sprache oder Text abfragen kann“, so Xbox General Manager of Gaming AI Haiyan Zhang.

„Der Prototyp macht es für Spieler einfacher und schneller, Hilfe zu Support-Themen über natürliche Sprache zu erhalten, indem er Informationen von bestehenden Xbox-Support-Seiten übernimmt.“