The Smurfs: Dreams: Verschlumpftes Abenteuer ist ein Albtraum

In neu angekündigten Adventure The Smurfs: Dreams begeben sich Spieler in die Albträume der Schlümpfe.

Habt ihr euch jemals gefragt, was im Kopf eines schlafenden Schlumpfes vor sich geht? Jetzt habt ihr die Chance, es herauszufinden.

Taucht ein in ein brandneues Abenteuer im Herzen des Schlümpfe-Universums mit dem brandneuen 3D-Plattformer: The Smurfs: Dreams, wo die fantastischsten Träume mit den dunkelsten Albträumen kollidieren. Der Teaser verschafft euch einen Vorgeschmack auf diese aufregende Reise!

The Smurfs: Dreams ist das neueste Projekt von Ocellus Services, bekannt für ihre Expertise, die sie in Marsupilami: Hoobadventure gezeigt haben. Dieser von Kritikern und Spielern gleichermaßen gelobte Plattformer hauchte der kultigen Figur in Videospielen neues Leben ein.

Egal, ob ihr alleine oder mit einem Freund spielt, taucht in bezaubernde oder alptraumhafte Welten ein und erforscht die Träume eurer Lieblingsschlümpfe, indem ihr in einem einzigartigen Abenteuer, in dem jeder Schlumpf seine eigenen Spezialfähigkeiten hat, Level mit unterschiedlichem Gameplay durchquert.

Dieser 3D-Plattformer bietet spannende Herausforderungen und fesselnde Rätsel, die es zu lösen gilt, und lässt euch völlig in eine magische Welt eintauchen, in der die Fantasie zum Leben erwacht.

The Smurfs: Dreams ist für Ende 2024 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch und PC (Steam, GOG, Microsoft Store, Epic Game Store) geplant.

Über The Smurfs: Dreams

Gargamel hat einen neuen teuflischen Plan ausgeheckt, um die Schlümpfe zu fangen. Der berüchtigte Charakter hat die Sarsaparillasträucher, die köstliche Lieblingsspeise der Schlümpfe, mit einem raffinierten Zauber belegt, der sie in einen tiefen Schlaf versetzt.

Begebt euch auf eine traumhafte Expedition, bei der ihr euch der Herausforderung stellen müsst, alle Schlümpfe zu erwecken, bevor der teuflische Gargamel das Dorf erreicht.

Diese epische Reise wird euch in ein ebenso spannendes wie unvorhersehbares Spielerlebnis stürzen, denn in der Welt der Träume kann die Spannung jeden Moment in das Mysterium der Albträume umschlagen.

Das Schicksal des Schlumpfdorfes liegt in euren Händen. Um es zu retten, müsst ihr euch auf eine Reise in die entlegensten Winkel der Fantasie begeben.

Features

Solo oder im Koop-Modus: Vereitelt Gargamels machiavellistische Pläne alleine oder tut euch mit einem Freund zusammen, um ein schlumpftastisches Spielerlebnis zu zweit zu erleben.

Vereitelt Gargamels machiavellistische Pläne alleine oder tut euch mit einem Freund zusammen, um ein schlumpftastisches Spielerlebnis zu zweit zu erleben. Taucht ein in die Fantasie der Schlümpfe: Jeder Traum entfaltet ein einzigartiges Spielabenteuer mit eigenem Zubehör, Rätseln und Überraschungen.

Jeder Traum entfaltet ein einzigartiges Spielabenteuer mit eigenem Zubehör, Rätseln und Überraschungen. Begebt euch auf ein Abenteuer: Erforscht 4 verträumte Welten mit 12 Levels und 16 Mini-Levels, die es zu bewältigen gilt, und entdeckt die Geheimnisse des Schlumpfdorfs.

Erforscht 4 verträumte Welten mit 12 Levels und 16 Mini-Levels, die es zu bewältigen gilt, und entdeckt die Geheimnisse des Schlumpfdorfs. Ein Charakter, der euch widerspiegelt: Sammelt alle magischen Kugeln, um alle Schlümpfe zu erwecken und das Dorf wieder zum Leben zu erwecken. Sammelt Muster, um euren Charakter mit neuer Kleidung auszustatten und schaltet auf eurer Reise verschiedene Überraschungen frei.

Sammelt alle magischen Kugeln, um alle Schlümpfe zu erwecken und das Dorf wieder zum Leben zu erwecken. Sammelt Muster, um euren Charakter mit neuer Kleidung auszustatten und schaltet auf eurer Reise verschiedene Überraschungen frei. Eine magische künstlerische Richtung: Entdeckt einen einzigartigen und farbenfrohen künstlerischen Stil, der sich entwickelt, während ihr verschiedene Träume erforscht.