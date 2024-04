Xbox Series X: 3 Monate Apple TV+ kostenlos

Autor:, in / Xbox Series X

Nachdem PlayStation 5-Besitzer bereits mehrfach von einem kostenlosen Apple TV+-Abonnement profitieren durften, kommen endlich nun auch Xbox-Spieler in den Genuss des Goodies.

Demnach erhalten aktuell alle Besitzer einer Xbox-Plattform ein dreimonatiges Apple TV+-Abo geschenkt.

Wer sich bis zum 7. Juli 2024 auf seiner Heimkonsole mit einem neuen oder wiederkehrenden qualifizierten Apple TV+-Account anmeldet, erhält die Testzeit vollkommen kostenlos.

Die „wiederkehrenden qualifizierten Abonnenten“ sind vor allem diejenigen unter euch, die derzeit kein laufendes Abonnement besitzen. Wer also bereits Abonnent war, kann sich problemlos das Probeabo über die Xbox sichern.

Auf dem Streaming-Dienst von Apple stehen euch zahlreiche Filme und Serien zur Verfügung. Dauerbrenner wie The Morning Show oder Ted Lasso können genauso konsumiert werden wie die Neuzugänge Argylle, Masters of the Air oder Friday Night Baseball.