Xbox Series X: Spencer kann sich PC-Stores auf Xbox vorstellen

Seit einiger Zeit hat sich Xbox der Philosophie verschrieben, jedes Spiel so vielen Spielern wie möglich zugänglich zu machen. Im Interview mit Polygon erklärt jetzt Xbox-Chef Phil Spencer, dass dazu zukünftig auch das geschlossene Xbox-Ökosystem aufgebrochen werden und PC-Stores wie beispielsweise der Epic Games Store ihren Weg auf Xbox-Konsolen finden könnten:

Laut Spencer gestaltet sich die Subventionierung einer Konsole heutzutage um einiges schwieriger, da die Preise für Komponenten deutlich langsamer sinken. Vor dem Hintergrund eines nicht mehr wachsenden Konsolenmarktes sieht er ein geschlossenes Ökosystem als mögliches Hindernis für neue Spieler:

„Die Subventionierung von Hardware wird in der heutigen Welt immer schwieriger. Und ich sage, und das mag zu altruistisch erscheinen, ich weiß nicht, ob die Branche dadurch wächst. Ich frage mich also: Was sind die Hindernisse? Was sind die Dinge, die in der heutigen Welt Reibungen zwischen Entwicklern und Spielern verursachen? Und wie können wir dazu beitragen, dieses Modell zu öffnen?“