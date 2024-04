Elden Ring: Messmer the Impaler Helm-Replika enthüllt

Eine 1:1-Replika des Helms von Shadow of the Erdtree-Boss Messmer the Impaler steht ab sofort zur Vorbestellung bereit.

Im kommenden Shadow of the Erdtree-DLC zum preisgekrönten Rollenspiel Elden Ring bekommen es Spieler in einer komplett neuen Umgebung unter anderem mit Messmer the Impaler zu tun.

Zu dem furchteinflößenden Boss, dessen Abbild als Statue der Collector’s Edition beiliegt, wurde jetzt eine auf 9.999 Stück limitierte Helm-Replika von Publisher Bandai Namco Entertainment enthüllt.

Die nummerierte 1:1-Replika entstand in Zusammenarbeit mit Pure Arts und ist aus ABS gefertigt. Der beiliegende Ständer ist aus Holz. Insgesamt kommt das 35 x 34 x 47 cm große Set auf ein Gewicht von 4,25 kg.

Zum Preis von 179,99 Euro kann die Helm-Replika ab sofort und exklusiv im offiziellen Bandai Namco Store vorbestellt werden. Erscheinungstermin ist der 21. Juni 2024.