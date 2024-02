Elden Ring: Shadow of the Erdtree enthält über 10 neue Bosse

Die kommende Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree enthält über zehn neue Bosse, neue Waffen, neue Kampfstile und mehr.

Mit der kommenden Shadow of the Erdtree-Erweiterung verschlägt es Spieler des Open-World-Rollenspiels Elden Ring in das komplett neue Gebiet Land des Schattens. Dort warten Herausforderungen in Form neuer Bosskämpfe, neuer Waffen, Ausrüstungen und Fähigkeiten.

Laut Director Hidetaka Miyazaki enthält die kostenpflichtige Erweiterung über zehn neue Bosse, die darauf warten besiegt zu werden. Im kürzlich veröffentlichten Gameplay-Trailer sind mit dem riesigen flammenden Korbkopf und Messmer dem Pfähler bereits zwei der Bossgegner zu sehen.

Ebenfalls bekannt aus dem Trailer ist ein neuer Kampfstil, welcher in Verbindung mit einer der neuen Waffen stehen könnte. Insgesamt wird es acht neue Waffenkategorien geben, die Miyazaki zufolge selbst eingefleischten Elden Ring-Spielern etwas Neues bieten sollen:

„Zunächst einmal fügen wir relativ königliche Waffen hinzu, wie das große japanische Schwert, das Daito, und das Schwert mit der umgekehrten Hand, aber wir arbeiten auch an weiteren charakteristischen und neuartigen Waffen.“ „Zum Beispiel einen ‚Kampfstil‘, der an einen Mönch erinnert, oder einen ‚Duellschild‘, der Angriff und Verteidigung kombiniert. Es gibt auch Wurfdolche und andere Waffen, die alle Projektile sind. Selbst wenn Sie alle Waffen der Hauptserie schon benutzt haben, werden Sie diese sicher wieder genießen.“