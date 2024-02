Elden Ring: DLC-Release im Juni bestätigt, Collector’s Edition angekündigt – UPDATE

From Software und Bandai Namco Entertainment haben den Veröffentlichungstermin für Elden Ring: Shadow of the Erdtree enthüllt.

Heute haben From Software und Bandai Namco Entertainment den Release-Termin für die Erweiterung Elden Ring: Shadow of the Erdtree im Juni bestätigt. Somit erscheint der DLC am 21. Juni 2024.

Den packenden Gameplay-Trailer könnt ihr euch noch einmal hier anschauen:

Ebenso wurde eine Collector’s Edition angekündigt, dir ihr euch auf diesem Bild schon einmal anschauen könnt:

Weitere Details zur Elden Ring: Shadow of the Erdtree Collector’s Edition sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

UPDATE: Die CE kostet 249,99 EUR und ist jetzt im Bandai Shop zur Vorbestellung freigegeben.