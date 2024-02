Elden Ring: Miyazaki lässt Tür für Nachfolger offen

Wie geht es nach Shadow of the Erdtree, der im Juni erscheinenden Erweiterung für Elden Ring weiter?

Chief Developer Hidetaka Miyazaki sprach mit IGN über die mögliche Zukunft der Saga. Demnach besteht ebenso die Möglichkeit für einen weiteren DLC zu Elden Ring als auch einen Nachfolger.

Konkrete Pläne habe man trotzdem aber nicht.

Auf die Frage, ob Shadow of the Erdtree das Ende der Geschichte ist oder ob noch DLCs oder gar ein Elden Ring 2 im Raum stehen, sagte Miyazaki: „Wir wollen nicht sagen, dass dies das vorläufige Ende der Elden Ring-Saga ist. Ich glaube, wir haben am Ende von Dark Souls 3 etwas Ähnliches gesagt. Wir wollten die Möglichkeiten, die sich zu diesem Zeitpunkt boten, nicht einfach platt machen oder einen Strich durch die Rechnung machen. Und mit Elden Ring verhält es sich ähnlich. Wir wollen nicht die Möglichkeiten dafür entmutigen. In der Zukunft könnte es weitere Ideen geben.“ „Wir haben derzeit keine Pläne für einen zweiten DLC oder ein Sequel, aber wir wollen diese Möglichkeit auf keinen Fall ausschließen. Wir denken, dass es in der Zukunft durchaus etwas geben könnte.“

Gestern kündigte Bandai Namco Entertainment die Veröffentlichung von Shadow of the Erdtree für Juni an und stellte die vorbestellbaren Editionen vor.