Llamasoft: The Jeff Minter Story: Interaktive Dokumentation erscheint für Xbox

Macht euch bereit für eine Zeitreise in die Ära der Kassetten, fotokopierten Zines und README.TXT – eine Ära, in der ein Kind mit einem Commodore VC-20 und Träumen von radioaktiven Schafen zu einem der bekanntesten Spielehersteller Großbritanniens werden konnte.

Wie auf dem IGN FanFest bekannt gegeben wurde, wird Digital Eclipse’s interaktive Dokumentation Llamasoft: The Jeff Minter Story am 13. März für PC, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch veröffentlicht.

Über Llamasoft: The Jeff Minter Story

Gridrunner. Die Rache der Mutantenkamele. Tempest 2000. Llamatron. Im britischen Spieleuniversum der 80er und 90er Jahre hat niemand Spiele wie Jeff Minter gemacht.

Spielt die Geschichte eines der verrücktesten und wildesten Spieleentwickler, den es je gab – ein Mann, der Shooter und Schafe, Laser und Lamas liebt. Ein virtuelles Museum mit Design-Dokumenten, 42 Spieleklassiker von 8 verschiedenen Plattformen und brandneue Video-Features vom Regisseur des kommenden Films „Heart of Neon“ erzählen die faszinierende Geschichte eines echten, unabhängigen Spieleentwicklers.

Llamasoft: The Jeff Minter Story enthält:

Die hochgelobten Originale. Spielt alle Minter-Klassiker, die ihr kennt (und einige, die ihr wahrscheinlich noch nicht kennt) – Sheep In Space, Andes Attack, Attack of the Mutant Camels, Matrix, Metagalactic Llamas Battle at the Edge of Time, Hellgate, Laser Zone und viele mehr – jetzt mit neuen Qualitätsmerkmalen, mit denen sie noch mehr Spaß machen als je zuvor.

Gridrunner: Remastered. Digital Eclipse hat Jeffs Shooter-Meisterwerk mit aufregender moderner Grafik und modernem Sound aktualisiert, während der Kern der Commodore 64-Version für 100%ige Spielgenauigkeit erhalten bleibt.

Licht-Synthesizer. Erforscht zwei von Jeff Minters frühesten Licht-Synthesizern, Psychedelia und Colourspace, mit völlig neuen Optionen und Funktionen, die für das Controller-basierte Spiel optimiert wurden.

Über die Gold Master Series

Llamasoft: The Jeff Minter Story ist der zweite Teil der Gold Master Series von Digital Eclipse, die Videospielgeschichte in einem einzigartigen interaktiven, spielbaren Format archiviert. Der erste Teil der Serie, The Making of Karateka, ist auf Steam, Nintendo Switch, Xbox und PlayStation erhältlich.

Über Heart of Neon

Heart of Neon (https://www.heartofneon.com) ist ein Dokumentarfilm über den legendären Spieledesigner und Programmierer Jeff Minter, einen Computerkünstler, dessen einflussreiche Karriere fast die gesamte Geschichte der Heimvideospielunterhaltung überdauert hat. Unter der Regie von Branchenveteran Paul Docherty bietet der Film Heart of Neon nicht nur einen einzigartigen Einblick in die Videospiel-Community, sondern zelebriert auch die Freude, die aus der Herstellung und dem Spielen fesselnder digitaler Kunst entsteht. Docherty hat mehr als eine Stunde an brandneuen Video-Featurettes zu Digital Eclipse’s Llamasoft: Die Jeff Minter Geschichte.