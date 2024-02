Elden Ring: Alle Shadow of the Erdtree-Editionen vorgestellt

Befleckte, Bandai Namco Entertainment Inc. und FromSoftware, Inc. stellen euch alle Elden Ring Shadow of the Erdtree-Editionen vor.

In Elden Ring Shadow of the Erdtree betreten Spielende das Schattenland, erkunden ein neues Abenteuer voller Geheimnisse sowie Gefahren und treten bedrohlichen Bossgegnern mit neuen Waffen und Rüstungen entgegen. Sie folgen Miquellas Spuren und erleben die dunkle Seite der Geschichte von Elden Ring.

Elden Ring Shadow of the Erdtree erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam. Es wird verschiedene Editionen geben, um sowohl Besitzer von Elden Ring als auch Spielenden, die das Basisspiel noch nicht besitzen, das passende Angebot zu bieten.

Vorbestellungen für digitale Editionen sind ab sofort bei teilnehmenden Händlern möglich. Das gilt auch für besondere Bundles, die das Basisspiel enthalten, das benötigt wird, um die Erweiterung spielen zu können. Physische Versionen können ab der Listung bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden.

Elden Ring Shadow of the Erdtree – Vorbestellung

Im Folgenden sind alle Editionen aufgelistet. Wenn es nicht explizit angegeben ist, ist das Basisspiel nicht enthalten.

Basis-Editionen

Elden Ring Shadow of the Erdtree – die Standardversion der Erweiterung, die digital für alle Plattformen erhältlich ist.

– die Standardversion der Erweiterung, die digital für alle Plattformen erhältlich ist. Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition – spezielles Bundle, das das Basisspiel Elden Ring (Disc) sowie die Erweiterung Elden Ring Shadow of the Erdtree (digital) enthält. Physische Versionen im Handel sind nur für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich, digitale Versionen für alle Plattformen.

Premium-Editionen

Premium Bundle – enthält die Erweiterung Elden Ring Shadow of the Erdtree sowie ein digitales Artbook und digitale Soundtrack-Bonus-Inhalte zur Erweiterung. Digital für alle Plattformen erhältlich.

– enthält die Erweiterung Elden Ring Shadow of the Erdtree sowie ein digitales Artbook und digitale Soundtrack-Bonus-Inhalte zur Erweiterung. Digital für alle Plattformen erhältlich. Deluxe Edition – enthält das Basisspiel Elden Ring, die Erweiterung Elden Ring Shadow of the Erdtree und ein digitales Artbook sowie die digitalen Soundtracks zum Basisspiel und zur Erweiterung. Digital für alle Plattformen erhältlich.

Collector’s Edition (limitierte Stückzahl)

Elden Ring Shadow of the Erdtree Collector’s Edition – enthält einen einzelnen Voucher mit Code der ausgewählten Plattform für die Erweiterung Elden Ring Shadow of the Erdtree, eine Statue (46cm) von „Messmer dem Pfähler“, ein physisches, 40-seitiges Artbook und den digitalen Soundtrack. Die Stückzahl der Elden Ring Shadow of the Erdtree Collector’s Edition ist limitiert.

Vorbestellung für exklusives Merchandise (limitierte Stückzahl)

Der Helm von „Messmer dem Pfähler“ aus Elden Ring Shadow of the Erdtree kann exklusiv im Bandai Namco Entertainment Store vorbestellt werden. Die Nachbildung des Helms ist mit außerordentlichem Detail kreiert worden. Zusätzlich liegt ihr ein nummeriertes Echtheitszertifikat bei. Solange der Vorrat reicht, kann der Artikel vorbestellt werden. Er wird zeitgleich zur Veröffentlichung der Erweiterung am 21. Juni versendet. Hierbei handelt es sich nur um den Sammelgegenstand, es ist keinerlei Videospiel-Inhalt enthalten.