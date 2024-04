Forza Horizon 5: Trailer stellt Inhalte des Apex Allstars-Updates vor

Schaut euch in einem neuen Video zu Forza Horizon 5 die Inhalte des Apex Allstars-Updates an.

In dieser Woche ging das Apex Allstars-Update in Forza Horizon 5 an den Start. Über die Neuerungen im Spiel, das Event und seine Belohnungen haben wir an dieser Stelle bereits ausführlicher berichtet.

Ein jetzt veröffentlichter Trailer fasst das Update und seinen Umfang jetzt noch einmal zusammen und rückt vor allem auch die Fahrzeuge ins rechte Licht, die es als Belohnungen gibt oder im neuen Apex Allstars Car Pack für 9,99 Euro enthalten sind.