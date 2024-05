PlayStation 5: Sea of Thieves belegt Platz 2 der Bestseller-Charts

PlayStation 5-Spieler sind heiß auf das Piratenspiel Sea of Thieves von Microsoft. Die Premium Edition gewährte bereits am 25. April Zugang zum Spiel, was sich in den US-Verkaufscharts sofort bemerkbar machte.

Sea of Thieves Premium schoss auf Anhieb auf den zweiten Platz der PS5-Bestseller-Charts von Circana, die die Woche am 27. April beendete. Die Standard-Version wurde erst am 30. April veröffentlicht.

Mat Piscatella gab bekannt: „Sea of ​​Thieves hat auf dem US-Markt einen großartigen Start auf PlayStation 5 hingelegt. Das Spiel landete am 27. April auf Platz 2 der wöchentlichen Bestsellerliste von Circana, nach Platz 36 in der Vorwoche. Sea of ​​Thieves wurde offiziell am 30. April veröffentlicht, der Early Access startete jedoch am 25. April.“