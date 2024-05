PlayStation 5: London Studio nach über 20 Jahren geschlossen

Autor:, in / PlayStation 5

Bereits im Februar dieses Jahres wurde bekannt, dass PlayStation im Zuge einiger Entlassungen auch plant, seinen 2002 gegründeten Ableger London Studio komplett zu schließen.

Dieser Plan wurde nun offiziell in die Tat umgesetzt. Via X verabschiedet sich das Studio mit einer letzten Nachricht an seine Fans und Weggefährten:

„Über zwanzig Jahre lang war das London Studio die Heimat einiger außergewöhnlich talentierter und wunderbarer Menschen in der Spieleindustrie.“ „Jetzt, da wir die Pforten schließen und uns in neue Abenteuer stürzen, möchten wir uns von ganzem Herzen bei all unseren ehemaligen und jetzigen Mitarbeitern, Spielern und Kollegen bedanken, die uns über die Jahre hinweg unterstützt haben. Wir haben eine wilde und wunderbare Reise hinter uns!“