Elden Ring: Story-Trailer zeigt Messmers Macht

In weniger als einem Monat erscheint die lang erwartete Shadow of the Erdtree-Erweiterung zum preisgekrönten Rollenspiel Elden Ring und entführt Spieler auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC ins Reich der Schatten.

Dass in der Erweiterung mehr steckt, als nur ein neues Gebiet mit neuen Feinden zeigt jetzt der von FromSoftware überraschend veröffentlichte Story-Trailer.

Neben der schier unbändigen Macht von Messmer the Impaler, mit welcher der Bossgegner dazu fähig ist, ganze Städte in Flammen zu hüllen, hält der Trailer auch einige Hintergrundinformationen zur Geschichte des Spiels bereit.

So spricht der aus dem Hauptspiel bekannte Miquella the Kind von Verführung und Verrat, aus welchen Gold entstand und Schatten geboren wurde. Eine mögliche Andeutung zur Entstehung der Zwischenländer und des Landes der Schatten.

In Elden Ring Shadow of the Erdtree betreten Spielende das Reich der Schatten und erleben ein neues Abenteuer voller Geheimnisse und Gefahren sowie herausfordernde Bosskämpfe, die mit neuen Waffen und Rüstungen bestritten werden können. Auf den Spuren Miquellas wartet die dunkle Seite der Geschichte von Elden Ring darauf, entdeckt zu werden.

Shadow of the Erdtree ist die Erweiterung zu Elden Ring – einer Welt, die von Director Hidetaka Miyazaki von From Software, Inc. und George R. R. Martin, dem Autor von „Das Lied von Eis und Feuer“ geschaffen wurde. Das Spiel gewann weltweit zahlreiche Kritikerpreise, unter anderem wurde es Game of the Year bei den Game Awards 2022, beim Golden Joystick Award 2022 und vielen mehr.

Vorbestellungen sind auf allen Plattformen verfügbar. Ebenfalls erhältlich sind Bundles, in denen auch das Hauptspiel, das zum Spielen der Erweiterung benötigt wird, enthalten ist.

Elden Ring Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam.

