PlayStation 5: SIE London schließt nach 22 Jahren

Aufgrund der kürzlich seitens PlayStation angekündigten 900 Entlassungen, welche weltweit etwa 8 % der Belegschaft des Unternehmens betreffen, müssen unter anderem Naughty Dog, Insomniac Games, Guerilla Games und Firesprite Mitarbeiter entlassen.

Noch härter trifft es allerdings SIE London. Wie PlayStation Studios-Chef Hermen Hulst in einem auf der offiziellen Webseite von SONY veröffentlichten Statement erklärt, sei im Rahmen der Umstrukturierung auch die vollständige Schließung des 2002 gegründeten Studios vorgesehen.

In der Zeit nach der Gründung arbeitet SIE London an den Reihen Singstar und Eye Toy. 2019 veröffentlichte man dann den beliebten VR-Shooter Blood & Truth. Im Oktober 2022 gab das Londoner Studio laufende Arbeiten an einem Live-Service-Titel bekannt, bei welchem es sich um das ambitionierteste Projekt des Studios handeln sollte.