PlayStation 5: Riesiger Shitstorm gegen Helldivers II

Autor:, in / PlayStation 5

Die PC-Spieler von Helldivers II sind sauer und haben in kürzester Zeit einen riesigen Shitstorm gegen Sony ausgelöst.

Derzeit überschlagen sich die Ereignisse im Hause Sony. Dabei geht es um den Vorzeigetitel Helldivers II, der die letzten Wochen und Monate die Steam-Charts erobert hat. Doch über Nacht ist die gute Reputation von Helldivers II, die man sich die letzten Monate hart erarbeitet hat, einfach dahin.

Über 24.000 schlechte Bewertungen haben das Ranking komplett zerstört! Die Positionierung ist von einer Empfehlung zu „Größtenteils negativ“ ins bodenlose gefallen.

Grund für den Ärger ist ein neuer Account-Zwang von Sony!

Sony fordert jetzt alle Helldivers II-Spieler am PC plötzlich dazu auf, dass sie ihren PC-Account mit einem PSN-Account verknüpfen müssen, um weiter das Spiel auf dem PC spielen zu können. Wer das nicht macht, der kann nicht mehr Helldivers II spielen.

Sony gab bekannt: „Aufgrund technischer Probleme bei der Markteinführung von HELLDIVERS 2 haben wir zugelassen, dass die Anforderungen für die Verknüpfung von Steam-Konten mit einem PlayStation Network-Konto vorübergehend optional sind.“ „Die Account-Verknüpfung spielt eine entscheidende Rolle beim Schutz unserer Spieler und bei der Aufrechterhaltung der Sicherheitswerte von PlayStation und PlayStation Studios-Spielen. Dies ist unser wichtigstes Mittel, um Spieler vor Griefing und Missbrauch zu schützen, indem wir die Sperrung von Spielern ermöglichen, die diese Art von Verhalten an den Tag legen. Außerdem haben die Spieler, die gesperrt wurden, das Recht, Einspruch zu erheben.“ „Daher müssen ab dem 6. Mai alle neuen HELLDIVERS 2-Spieler auf Steam ihr Steam-Konto mit einem PlayStation Network-Konto verbinden. Aktuelle Spieler auf Steam müssen sich ab dem 30. Mai anmelden und müssen bis zum 4. Juni ein Steam- und ein PlayStation Network-Konto verknüpft haben.“ „PlayStation Network-Konten können über diesen Link https://www.playstation.com/support/account/create-account-for-psn/ kostenlos und einfach eingerichtet werden.“ „Wir verstehen, dass dies für einige von euch eine Unannehmlichkeit sein mag, aber dieser Schritt wird uns dabei helfen, weiterhin eine Community aufzubauen, auf die ihr alle stolz sein könnt.“ „Vielen Dank für eure anhaltende Unterstützung von HELLDIVERS 2! Sony Interactive Entertainment „

Was für viele mit einer PlayStation im Wohnzimmer keine großen Umstände machen sollte und eher wie ein Klacks klingt, sorgt im Detail aber für reichlich Ärger.

Zu Recht, wie auch der Helldivers II Director Johan Pilestedt meint:

„Autsch, direkt in die Bewertung“, schrieb Pilestedt. „Nun, ich denke, es ist gerechtfertigt. Es tut mir leid für alle, wie das alles abgelaufen ist. Ich hoffe, dass wir es wiedergutmachen und das Vertrauen zurückgewinnen können, indem wir weiterhin ein großartiges Spielerlebnis bieten.“

Der Community Manager „Twinbeard“ stellte zudem klar, dass es Sonys Entscheidung war und nicht die des Entwickler-Studios, den Account-Zwang doch noch nachträglich zu aktivieren.

„Zunächst einmal ist es Sonys Entscheidung, nicht unsere.“ […] „Wir wussten immer, dass dieser Tag kommen würde, und es läuft so, wie ich es erwartet habe.“

Dieser neue Account-Zwang von Sony hat den Entwicklern viel Ärger verursacht, dass Helldivers II über Nacht über 24.000 schlechte Bewertungen bei Steam bekommen hat und die negativen Wertungen hören nicht auf.

Die Gründe werden von den PC-Spielern mehr als deutlich kommuniziert und man verlangt eine Abschaffung der ID-Verknüpfung mit dem PlayStation Network (PSN).

Warum der ganze Ärger, fragt ihr euch? Der Account-Zwang kommt Monate nach der Veröffentlichung von Helldivers II. Technische Probleme ließen es zu Beginn nicht zu, dass man den Account verknüpfen konnte, also verzichtete man monatelang ganz darauf. Doch das ist jetzt vorbei und die Probleme sprießen wie Unkraut aus dem Boden!

Zuvor hieß es im Kleingedruckten, dass eine Verknüpfung zu einer PSN-ID optional bleiben werde, doch diese kleine Textpassage hat Sony klammheimlich abgeändert, wurde dabei aber erwischt und Screenshots belegen die Änderungen von „Die Verknüpfung zum PSN ist optional, wenn man ein PlayStation-Spiel am PC-Spiel spielt“ zu „Einige PlayStation-Spiele am PC benötigen zwingend eine Verknüpfung zum PSN“. Auf einigen anderen Seiten hat Sony die Änderung vergessen nachzutragen und auch auf der offiziellen Helldivers II-Seite steht, dass man keinen PSN Account benötige, um das Spiel spielen zu können.

Ebenso ist der Shitstorm schon einigen Helldivers II-Entwicklern und Community-Managern zu Kopf gestiegen. Sie machten sich in Discord über ihre eigenen Fans und PC-Spieler lustig. Äußerungen wie: „Du wolltest doch längst eine Rückerstattung beantragen!“, wurden aufgezeichnet. Solche „Antworten“ kippen dabei natürlich nur noch mehr Benzin in das aktuelle Helldivers II-Feuer!

Jetzt könnte man meinen, dass sich PC-Spieler ganz schön anstellen und man doch einfach dem „Account Fishing“ und dem PSN-ID-Zwang von Sony folgen soll. Schließlich dauert es keine zwei Minuten eben eine PSN ID zu erstellen, doch es kommt noch schlimmer, denn in allen Ländern, in denen das PSN nicht verfügbar ist (über 90 Länder) ist eine legale Verknüpfung zum PSN mit Steam nicht möglich.

Das heißt, wer in einem der 90+ Ländern, in den das PSN nicht verfügbar ist, das Spiel Helldivers II für PC via Steam gekauft hat, kann sein Land überhaupt nicht bei der Verknüpfung mit seiner PSN-ID auswählen.

Spieler, die für eine Lösung ein VPN-Tunnel genutzt hatten, berichten, dass sie dafür gebannt wurden! Die Entwickler sind sich dem Region-Problem bewusst und wollen zusammen mit Sony an einer Lösung arbeiten. Detaillierte Informationen gibt es hier aber nicht.

Was auf den ersten Blick wie ein aufgeblasener Shitstorm wirkt, findet im Detail aber seine Begründung.

Der Ärger liegt im Detail begraben und vor allem, dass es möglich war monatelang Helldivers II ohne Account-Verknüpfung spielen zu können, sorgt jetzt für Frust.

Verständlich ist der Ärger hauptsächlich bei allen Spielern, die ihren Account bereitwillig verknüpfen möchten, dies aber nicht können, weil es gar kein PSN in ihrer Region gibt und sie jetzt plötzlich kein Helldivers II mehr spielen können.