Xbox Game Pass: Call of Duty im Abo wird zu Änderungen führen

Call of Duty erscheint dieses Jahr zum ersten Mal im Xbox Game Pass-Abonnement! Aber zu welchem Preis? Welche Anpassungen wird es geben und kommt überhaupt irgendetwas?

Bisher alles noch Gerüchte und man munkelt derzeit, dass es speziell für Call of Duty, das dieses Jahr angeblich Black Ops 6 sein soll, ein neues Xbox Game Pass-Angebot geben soll und/oder das aktuelle angepasst wird. Soll heißen, dass Xbox Game Pass Ultimate eventuell mit der Call of Duty-Zugabe teurer werden könnte.

eXtas1stv sagte via X: „Wir können Ihnen versichern, dass es hauptsächlich aufgrund von Call Of Duty zu Änderungen an den Xbox Game Pass-Stufen kommt.“

„Es gibt noch Dinge zu bestätigen, aber ich hoffe, bald wieder berichten zu können.“