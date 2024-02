Turtle Beach VelocityOne Race: Zubehör für Rennsimulationen für 699,99 € erhältlich

Autor:, in / Turtle Beach VelocityOne Race

Der Gaming-Zubehörhersteller Turtle Beach gibt bekannt, dass sein allererstes Zubehör für Rennsimulationen, das Turtle Beach VelocityOne Race, ab sofort erhältlich ist.

Dieses universelle Lenkrad- und Pedalsystem für Xbox und Windows-PCs stammt vom VelocityOne-Simulationsteam der Marke und soll dank der neuesten Technologien und Premium-Materialien den Fahrer helfen, Spitzenpositionen und Ziellinien zu erreichen.

„Das VelocityOne Race lässt die Konkurrenz mit seiner Rennsimulationsleistung, seinem Design und seiner Verarbeitungsqualität hinter sich“, sagt Cris Keirn, Interim CEO und SVP of Global Sales, Turtle Beach Corporation. „Turtle Beach hat wieder einmal ein Gaming-Simulationszubehör geliefert, das die Messlatte für diese Kategorie neu setzt. Das VelocityOne Race verfügt über die neuesten Technologien, die Fans und Fahrer von Rennsimulationen lieben werden.“

Die Spieler erleben ein originalgetreues, direktes Force-Feedback durch den speziell entwickelten K:Drive-Motor des VelocityOne Race mit 7,2 Nm. Der K:Drive-Motor liefert ein ultrarealistisches, kraftvolles Feedback und sorgt gleichzeitig für eine sanfte Lenkung und detaillierte Reaktionen auf das Renngeschehen und die Streckenbedingungen.

An den Füßen der Fahrer simulieren die VelocityOne Race-Aluminiumpedale und die Dynamic Brake Tek-Wägezellenbremsen eine realitätsgetreue Bremsleistung, so dass die Fahrer in jeder Kurve die G-Kraft und das Bremsfading spüren kann.

Ein abnehmbares, handgenähtes Lederlenkrad sorgt für mehr Realismus und besseren Grip beim Schalten mit den Mag-Shift Schaltwippen, die schnelle, zuverlässige und gleichmäßige Schaltvorgänge ermöglichen. Außerdem sorgen zwei zusätzliche analoge Schaltwippen mit magnetischen Hall-Effekt-Sensoren für eine präzise Steuerung von Kupplung und Handbremse.

Echtzeit-Renntelemetriedaten in unterstützten Rennspielen und benutzerdefinierte Steuerelemente sind auf dem integrierten Race Management Display des VelocityOne Race schnell und deutlich sichtbar.

Die Anpassung hört nicht beim Display auf, denn die umschaltbaren Tasten und die Tuner-Begleitapplikation – verfügbar auf Xbox, Windows-PCs und unterstützten Mobilgeräten – sorgen dafür, dass die Fahrer unabhängig vom Fahrzeug oder Rennen immer über den Status ihres Fahrzeugs informiert sind.

VelocityOne Race ist ab sofort zu einer UVP von 699,99 Euro unter www.turtlebeach.com und bei teilnehmenden Händlern (Amazon) weltweit erhältlich.