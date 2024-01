Turtle Beach VelocityOne Race: Simulationszubehör für Rennspiele angekündigt

Turtle Beach kündigt heute mit dem VelocityOne Race die neueste Ergänzung der Produktlinie von Gaming-Simulationen an. Dieses universelle Lenkrad- und Pedalsystem wurde von Turtle Beachs VelocityOne-Simulationsgruppe für Xbox und Windows-PCs entwickelt.

„Unsere VelocityOne Gaming-Simulationsprodukte haben sich bereits auf dem Markt für Flugsimulationszubehör bewiesen, und wir freuen uns, den Katalog von Turtle Beach weiter auszubauen, indem wir das gleiche Maß an Ultra-Realismus und Simulationsleistung in die Welt des Rennsports bringen“, sagte Cris Keirn, Interim CEO und SVP of Global Sales, Turtle Beach Corporation.