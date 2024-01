Lunar Lander Beyond: Cinematic-Trailer führt in unbekannte Welten

Autor:, in / Lunar Lander Beyond

Der narrative Cinematic-Trailer zu Lunar Lander Beyond führt den Piloten in unbekannte Welten.

Heute laden Atari und der Entwickler Dreams Uncorporated zu einer Begegnung der himmlischen Art ein, indem sie den ersten narrativen Trailer für das kommende Lunar Lander Beyond enthüllen, ein völlig neues narratives Abenteuer, das auf dem Spiel Lunar Lander basiert.

Im neuen Trailer erhalten die Spieler einen Vorgeschmack auf das, was auf die angehenden galaktischen Entdecker wartet, die für die Pegasus Corporation arbeiten, ein Frachtlieferunternehmen mit einer wichtigen Mission: Kunden in und um die Astrosphäre zu bedienen.

Die Mission geht schief, als mysteriöse Portale im Sternenfeld auftauchen und einen Kollisionskurs zu düsteren Wahrheiten setzen, die hinter dem Vorhang des Universums verborgen liegen.

Macht euch mit den Besatzungsmitgliedern vertraut und werdet Zeuge, wie sich ihre gewaltige Mission inmitten des faszinierenden Wandteppichs der Konstellationen entfaltet.

Dreams Uncorporated hebt Lunar Lander Beyond von seinen simplen Arcade-Ursprüngen ab, indem es mit dem charakteristischen Kunststil des Entwicklers, einer erzählerischen Geschichte und einem fesselnden Universum, in dem nicht alles und jeder so ist, wie es scheint, verbindet.

Als einzigartiges Abenteuer- und Simulationserlebnis bietet Lunar Lander Beyond den Spielern eine riesige Story und einem lohnenden Gameplay, bei dem viel auf dem Spiel steht – nicht nur für die Karriere.

Hauptmerkmale von Lunar Lander Beyond:

Kosmische Kunstfertigkeit: Taucht ein in die opulenten Sci-Fi-Aussichten von Dreams Uncorporated, die akribisch in ihrem charakteristischen handgezeichneten Stil gestaltet wurden.

Himmlische Quests: Begebt euch auf eine interstellare Odyssee, bei der ihr 30 waghalsige Missionen auf fünf Himmelskörpern bewältigen müsst: Nueva Luna, Mars, Venus, Ganymed und das rätselhafte Reich von Etimus.

Vollständig personalisiert: Gestaltet euer eigenes Schicksal mit einer Vielzahl von Pilotenoptionen, mit prozedural generierten Charakteren und einzigartigen Attributen. Wählt aus vier einzigartigen Schiffen und passt sie mit einer Auswahl von einem Dutzend Erweiterungen an.

Gefährliche Prüfungen erwarten euch: Wählt euer Schicksal mit vier verschiedenen Schwierigkeitsgraden, wobei der höchste, ‚Insane‘, mit dem Risiko des Permadeaths an die Grenzen stößt – nur die Mutigsten wagen sich auf diesen tückischen Pfad.

Lunar Lander Beyond soll im Frühjahr 2024 für PC, PlayStation, Xbox und Switch erscheinen.