Lunar Lander Beyond: Erster Kontakt hergestellt

Lunar Lander Beyond stellt ersten Kontakt mit einem Gameplay-Trailer her!

Spieler dürfen sich bereit machen für eine Begegnung der dritten Art auf dem Mond: Atari enthüllt den ersten Gameplay-Trailer für das kommende Lunar Lander Beyond, eine lebhafte Neuauflage des Spiels, das Pionierarbeit im Simulationsgenre geleistet hat. Der neue Trailer ist der Startschuss für die Steam Next Fest Demo, die bis zum 16. Oktober gespielt werden kann.

Den neuen Gameplay-Trailer gibt es hier zu sehen:

In Lunar Lander Beyond schlüpfen Spieler in die Rolle des Kapitäns der Pegasus Corporation Flugcrew. Sie führen eine Crew aus unerschrockenen Forschern und Beratern in hochmodernen Landern durch eine Reihe anspruchsvoller Missionen in einem Kosmos mit rätselhaften Monden und faszinierenden Planeten.

Features:

Charakteristischer, handgezeichneter Stil von Dreams Uncorporated

30 waghalsige Missionen auf fünf Himmelskörpern: Nueva Luna, Mars, Venus, Ganymed und das rätselhafte Reich von Etimus

Vier verschiedene Schwierigkeitsgrade

Eine Vielzahl von Pilotenoptionen und vier einzigartige Schiffe

Lunar Lander Beyond wird von Dreams Uncorporated entwickelt und von Atari gepublisht und soll Anfang 2024 für PC und Konsolen erscheinen.