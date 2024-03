Lunar Lander Beyond: Spieler führen ihre Crew im April ins Abenteuer

Autor:, in / Lunar Lander Beyond

Spieler führen ihre Crew im April in Lunar Lander Beyond in abenteuerliche Missionen.

Atari und der Entwickler Dreams Uncorporated (Cris Tales) freuen sich, heute den 23. April 2024 als Veröffentlichungstermin für Lunar Lander Beyond bekanntzugeben, ein brandneues erzählerisches Abenteuer, das auf dem Klassiker Lunar Lander basiert, dem Spiel, das das Simulationsgenre, wie wir es heute kennen, begründet hat.

Dreams Uncorporated hebt Lunar Lander Beyond von seinen simplen Arcade-Ursprüngen ab, indem es es mit dem charakteristischen Kunststil des Entwicklers, einer erzählerischen Geschichte und einem fesselnden Universum, in dem nicht alles und jeder so ist, wie es scheint, verbindet.

Als einzigartiges Abenteuer- und Simulationserlebnis fesselt Lunar Lander Beyond die Spieler mit einer riesigen Story und einem lohnenden Gameplay, bei dem viel auf dem Spiel steht – nicht nur für die Karriere.

In Lunar Lander Beyond schlüpfen die Spieler in die Rolle des Flugkapitäns der Pegasus Corporation. Führt eine Crew aus unerschrockenen Entdeckern, Beratern und hochmodernen Landern durch eine Reihe anspruchsvoller Missionen.

Fliegt durch den Kosmos, um wichtige Fracht zu transportieren, wertvolle Ressourcen abzubauen und waghalsige Rettungsaktionen in einem himmlischen Geflecht aus rätselhaften Monden und fesselnden Planeten durchzuführen. Wenn mysteriöse Portale auftauchen, befindet ihr euch auf Kollisionskurs mit düsteren Wahrheiten, die hinter dem Vorhang des Universums verborgen liegen.

Features von Lunar Lander Beyond:

Kosmische Kunstfertigkeit: Taucht ein in die opulenten Sci-Fi-Aussichten von Dreams Uncorporated, die akribisch in ihrem charakteristischen handgezeichneten Stil gestaltet wurden.

Himmlische Quests: Begebt euch auf eine interstellare Odyssee, bei der ihr 30 waghalsige Missionen auf fünf Himmelskörpern bewältigen müsst: Nueva Luna, Mars, Venus, Ganymed und das rätselhafte Reich von Etimus.

Vollständig personalisiert: Gestaltet euer eigenes Schicksal mit einer Vielzahl von Pilotenoptionen, mit prozedural generierten Charakteren und einzigartigen Attributen. Wählt aus vier einzigartigen Schiffen und passt sie mit einer Auswahl von einem Dutzend Erweiterungen an.

Gefährliche Prüfungen erwarten euch: Wählt euer Schicksal mit vier verschiedenen Schwierigkeitsgraden, wobei der höchste, „Wahnsinnig", mit dem Risiko des Permadeaths an die Grenzen stößt – nur die Mutigsten wagen sich auf diesen tückischen Pfad.