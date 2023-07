Lunar Lander Beyond: Moderne Adaption des Klassikers erscheint 2024

Autor:, in / Lunar Lander Beyond

Atari gab bekannt, dass das Unternehmen mit dem preisgekrönten Spielestudio Dreams Uncorporated zusammenarbeitet, um ein neues Spiel zu entwickeln, das auf dem Fan-Liebling Lunar Lander aus den 1970er Jahren basiert.

Lunar Lander Beyond soll 2023 für PC und Konsolen erscheinen und fügt dem Rezept eine Simulation und eine tiefgründige Erzählung hinzu, zusammen mit einer präzisen Schwerkraftflugmechanik.

Als neu ernannter Kapitän der Pegasus Corporation müsst ihr eine lebhafte Crew aus unerschrockenen Entdeckern, vielseitigen Beratern und hochmodernen Landefahrzeugen durch eine Reihe anspruchsvoller Missionen führen. Haltet euch fest, während ihr durch den Kosmos fliegt, wichtige Fracht abliefert, wertvolle Ressourcen abbaut und waghalsige Rettungsaktionen auf einem himmlischen Teppich aus rätselhaften Monden und fesselnden Planeten durchführt.

Wenn mysteriöse Portale auftauchen, werdet ihr feststellen, dass ihr euch auf Kollisionskurs mit düsteren Wahrheiten befindet, die hinter dem Universum verborgen liegen.

„Dreams Uncorporated hat eine einzigartige Vision, die Lunar Lander in ein Spiel mit einer bedeutungsvollen Hintergrundgeschichte und einem tiefgründigen, modernen Gameplay verwandelt“, so Wade Rosen, CEO von Atari. „Wir könnten nicht begeisterter sein von der Kreativität und dem handwerklichen Können, die sie in ein so kultiges Atari-Spiel einbringen.“

Das in Kolumbien ansässige Unternehmen Dreams Uncorporated trat 2021 mit der Veröffentlichung von Cris Tales auf den Plan, einem „Indie-Liebesbrief“ an klassische JRPGs mit bunten und kreativen 2D-Animationen.

Lunar Lander: Beyond wird in der ersten Hälfte des Jahres 2024 für Windows PC über Steam und Epic, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One und Series X|S veröffentlicht.