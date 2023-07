Activision Blizzard: CMA verlängert Deadline bis Ende August

Für die finale Untersuchung der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft, hat die Competition and Markets Authority (CMA) aus Großbritannien eine Verlängerung beantragt.

Die Deadline für eine Entscheidung war zunächst für den 18. Juli, also bereits nächste Woche, vorgesehen.

Die Verlängerung auf den 29. August wurde aus „besonderen Gründen“ getroffen. Die CMA ist bestrebt, die Angelegenheit schnellstmöglich und noch vor dem neuen Datum zu erledigen.

In der Anordnung heißt es: „Die CMA ist der Ansicht, dass die verbleibende Zeit innerhalb der gesetzlichen Frist nicht ausreicht, um die Stellungnahme von Microsoft zu der vorgeschlagenen Anordnung vollständig und angemessen zu prüfen. Daher ist die Untersuchungsgruppe der Ansicht, dass besondere Gründe vorliegen, um die Frist für die Erfüllung ihrer Pflicht gemäß Abschnitt 41A(2) des Gesetzes um sechs Wochen zu verlängern. Der überarbeitete Zeitraum endet daher am 29. August 2023. Die Untersuchungsgruppe ist jedoch bestrebt, ihrer Pflicht so bald wie möglich und vor diesem Datum nachzukommen.“