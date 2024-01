Activision Blizzard: CMA war hart und fair sagt Brad Smith

Autor:, in / Activision Blizzard

Im Programm von BBC Radio 4 sprach Brad Smith über die Übernahme von Activision Blizzard.

Nachdem der Deal nun unter Dach und Fach sei und Microsoft sein Geschäft für Großbritannien umstrukturiert hat, fand der Präsident von Microsoft nettere Worte über die Competition and Markets Authority (CMA). Die Wettbewerbsbehörde sei „hart und fair“, wie er im Interview sagte.

Während die Übernahme klang das noch ganz anders. Als die CMA den Deal blockierte, sagte Smith, das Vertrauen in Großbritannien sei schwer erschüttert worden. Er bezeichnete es sogar als den „schwärzesten Tag“ in 40 Jahren, in denen Microsoft im Land tätig ist. Die EU sei gegenüber Großbritannien zudem ein attraktiverer Ort für Unternehmen.

Smith sagte über seine Äußerungen in der Vergangenheit: „Ich habe sicherlich persönlich viel gelernt. Ich würde nicht unbedingt von all den Bedenken abrücken, die ich in meiner Rede im April geäußert habe, aber ich würde vielleicht etwas andere Worte wählen, um meinen Standpunkt darzulegen.“

Über die Umstrukturierung du die CMA sagte Smith außerdem: „Die CMA hat einen strengen Maßstab angelegt, und ich respektiere das. Meiner Meinung nach war es hart und fair. Sie hat Microsoft dazu gedrängt, die von uns vorgeschlagene Übernahme von Activision Blizzard zu ändern, um bestimmte Rechte auszugliedern, die der CMA in Bezug auf Cloud-Gaming wichtig waren.“