Activision Blizzard: Vier erste Cloud-Spiele außerhalb Xbox spielbar

Mit der Übernahme von Activision Blizzard verpflichtete sich Microsoft gegenüber der Europäischen Kommission, seinen Spielern aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zu ermöglichen, Spiele auch außerhalb von Xbox Cloud Gaming über andere Cloud-Game-Streaming-Dienste zu nutzen.

Bereits im Oktober kam man dieser Verpflichtung nach, jetzt setzt man diese bei vier ersten Live-Service-Spielen um, was sich auch in der In-Game-Softwarelizenzvereinbarung widerspiegelt.

Beim Starten von Call of Duty: Modern Warfare II, Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone und Crash Team Rumble werden Spieler daher ab sofort aufgefordert, die aktualisierten Softwarelizenz- und Servicevereinbarung anzunehmen.

Die neue Vereinbarung ist zwar nur eine kleine Änderung, „spiegelt aber die Gewährung einer kostenlosen Lizenz für Verbraucher im EWR wider, die es euch ermöglicht, diesen Titel über einen Cloud Game Streaming-Dienst eurer Wahl, der das Streaming des Spiels unterstützt, auf jedem beliebigen Gerät, das ihr besitzt, zu streamen.“

Die vollständigen Bedingungen der Vereinbarung können hier nachgelesen werden.