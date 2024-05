Battlefield Next: Nächster Teil ist ein großartiges Live-Service-Spiel

Andrew Wilson, CEO von Electronic Arts, besuchte kürzlich das Team, das am nächsten Battlefield arbeitet. Er hatte sogar die Gelegenheit, es selbst spielen zu können.

Bei der vierteljährlichen Telefonkonferenz des Publishers sprach Wilson über seinen Besuch und gab an, dass das bisher größte Team der Spielreihe daran arbeitet.

„Dies ist das größte Battlefield-Team in der Geschichte der Franchise. Vor ein paar Wochen habe ich die Teams besucht, und ich könnte nicht begeisterter sein von dem, was sie gezeigt haben und was wir spielen konnten.“

„Ich habe gerade eine Menge Zeit mit dem kollektiven Battlefield-Team verbracht und gespielt, was sie aufbauen, und es wird ein weiterer großartiger Live-Service werden.“