Xbox 360: Weitere Angebote kurz vor der Schließung

Weitere Spiele im Xbox 360 Store werden am 18. Juni und am 16. Juli zum Verkauf angeboten, bevor der Xbox 360 Marktplatz am 29. Juli eingestellt wird.

Bis dahin gibt es aktuell über 60 ausgewählte Xbox 360 Spiele mit reichlich Rabatt.

Welches Xbox 360-Spiel, das nicht abwärtskompatibel ist, wollt ihr euch noch unbedingt vor der Schließung kaufen?