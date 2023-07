Xbox 360: Alte Call of Duty-Spiele führen Bestellerlisten an

Autor:, in / Xbox 360

Im Microsoft Store führen derzeit alte Teile der Shooter-Reihe Call of Duty die Bestseller-Listen in USA und UK an.

Aktuell erleben alte Teile der Call of Duty-Reihe wieder einen großen Zuwachs an Spielern im Multiplayer. Wir hatten bereits darüber berichtet, dass das Matchmaking von Black Ops und Co. auf Xbox 360 gefixt wurde.

Offenbar haben viele Spieler Kenntnis darüber erlangt und sich daher für den Kauf der Shooter-Klassiker entschieden. Und so sind in den Top 10 in den USA und Großbritannien auch zahlreiche Titel der Reihe zu sehen, die die Listen teilweise anführen.

Auch in Deutschland sind drei Titel in den Top 10 vertreten.

Oder liegt der aktuelle Verkaufserfolg an den derzeitigen Rabatten im Microsoft Store?