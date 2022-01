Xbox 360: Online-Service für Halo-Klassiker abgeschaltet

Wie der Halo-Support bekannt gibt, wurden die Xbox 360-Spieleserver für einige Halo-Klassiker mit sofortiger Wirkung abgeschaltet. Alle Spiele bleiben weiterhin spielbar, müssen zukünftig allerdings auf ihre Online-Funktionen verzichten. Betroffen sind folgende Spiele:

Halo: Combat Evolved Anniversary

Halo 3

Halo 3: ODST

Halo 4

Halo: Reach

Halo Wars

Halo: Spartan Assault.

Die Abschaltung umfasst sowohl die Xbox 360-Titel als auch das Spielen dieser via Abwärtskompatibilität über Xbox One oder Xbox Series X|S. Die in der Halo: The Master Chief Collection enthaltenen, neu aufgelegten Versionen sind auch weiterhin vollumfänglich spielbar.