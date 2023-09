Xbox 360: Kult-Konsole – Marke: Eigenbau

Autor:, in / Xbox 360

Baut euch eure Xbox 360 selbst – Mit dem MEGA Showcase Sammlerbauset, das am 8. Oktober erscheint und jetzt vorbestellt werden kann.

Man mag von der aktuellen Konsolengeneration meinen, was man will. Die Xbox Series X scheint vom Design her einen Kühlschrank als Paten zu haben, die PlayStation 5, na ja, irgendetwas noch klobigeres.

Es ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass die Xbox 360 ein hübsch anzusehendes Accessoire im heimischen Wohnzimmer abgegeben hat. Wenn ihr das genauso seht und euch gerne eine selbst gebaute Xbox 360-Nachbildung im Klötzchen-Design ins Regal stellen möchtet, dann gibt euch das Unternehmen MEGA ab dem 8. Oktober für 150 US-Dollar (rund 140,- EUR) die Gelegenheit dazu.

Der Bausatz besteht aus 1.342 Teilen im Verhältnis 3:4 und ist demnach ein wenig kleiner als das Original, beinhaltet jedoch neben der Konsole mit funktionierendem Licht auch einen Controller sowie eine austauschbare Festplatte und eine Halo 3-Spieledisc samt passender Hülle.

Unter den abnehmbaren Seiten-Panels verbirgt sich neben dem Innenleben der Nachbildung eventuell sogar das eine oder andere Easter Egg.

Bei uns zu Hause lassen sich mittlerweile (nicht zuletzt dank Pokémon) in den Kinderzimmern mehr und mehr Sets aus dem Hause MEGA finden, obwohl LEGO immer noch der unangefochtene König in der Klemmbausteindisziplin zu sein scheint.

Der Kontrahent des dänischen Platzhirsches hat sich jedoch in den letzten Jahren durch stetige Qualitätsverbesserungen und, vor allem, den einfallsreichen Partnerschaften einen berechtigten Namen gemacht, und während die Nachbildungen beider Unternehmen die markante Klötzchenoptik bieten, bedient MEGA mit seinen Sets den Konfuzius-Gedanken „Der Weg ist das Ziel“ und priorisiert den Spaß am eigentlichen Zusammenbauen auf dem Weg zum fertigen Modell.

Natürlich ist dieses Set vollumfänglich mit Klemmbausteinen aus dem gleichen Hause (als auch, aus eigener Erfahrung heraus, der Konkurrenz) kompatibel.

Wolltet ihr euch also schon immer mal mit dem Thema Case-modding auseinandersetzen, seid aber bisher vor möglichen Schwierigkeiten zurückgeschreckt, sind eurer Vorstellungskraft mithilfe weiterer Klötzchen nun keine Grenzen mehr gesetzt.

Zum aktuellen Zeitpunkt sind die Replika lediglich beim US-amerikanischen Anbieter Target vorbestellbar, auch wenn sich weitere Anbieter wahrscheinlich zeitnah dazu gesellen werden. Greift also zu, sofern ihr einen Teil (oder eher viele Teilchen) Konsolengeschichte in euer Regal stellen wollt – das Set könnte rasch ausverkauft sein.