The Jackbox Party Pack 10: Neuer Trailer mit allen fünf Spielen

In diesem Herbst erscheint The Jackbox Party Pack 10 mit fünf brandneuen Spielen, die es jetzt zum ersten Mal alle in einem Trailer zu sehen gibt!

Zum offiziellen Trailer geht es hier:

The Jackbox Party Pack 10 kann jetzt bei Steam, PlayStation und Xbox zur Wunschliste hinzugefügt werden. Es wird direkt zum Release auch auf Deutsch verfügbar sein.

Im Jackbox Party Pack 10 sind folgende Spiele enthalten:

Tee K.O. 2: Im Nachfolger von Tee K.O. (The Jackbox Party Pack 3) geht es zurück nach T-Shirt Island, wo wieder T-Shirts designt werden. 3-8 Spieler treten in einem erbarmungslosen Wettkampf gegeneinander an.

FixyText: In diesem chaotischen Spiel sind alle 3-8 Spieler Teil eines einzigen Gruppenchats, in dem alle gleichzeitig schreiben und nichts löschen können.

Hypnotoriuous: 4-8 Spieler bekommen in diesem Spiel geheime Rollen, gehen provisorische Bündnisse ein und beantworten Fragen.

Timejinx: 1-8 Spieler schlüpfen in die Rolle eines Zeitreisenden aus der Zukunft, der an einer Trivia-Nacht mit hohem Einsatz teilnimmt. Indem sie Fragen über die Vergangenheit beantworten, retten sie ihre Zeitlinie.

Dodo Re Mi: Im ersten Musikspiel der Reihe nutzen 1-9 Spieler ihr Smartphone als Instrument. Sie müssen Musik machen, um einer hungrigen Dschungelpflanze zu entkommen.