The Jackbox Party Pack 10: Party des Jahres steigt im Oktober

Die Party des Jahres kann steigen: The Jackbox Party Pack 10 erscheint am 19. Oktober 2023.

Das Jackbox Party Pack 10 hat endlich einen Release-Termin! Entwickler Jackbox Games gibt bekannt, dass die Party des Jahres am 19. Oktober steigt. Alle Spieler auf PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch sind herzlich eingeladen, an der Sause teilzunehmen.

The Jackbox Party Pack 10 enthält fünf urkomische neue Partyspiele. Egal, ob in Zeichenwettkämpfen in Tee K.O. 2, Schreibherausforderungen in FixyText, Zeitreise-Quizfragen in Timejinx, Intrigen und Geheimidentitäten in Hypnotorious oder beim gemeinschaftlichen Musizieren in Dodo Re Mi – die neueste Mini-Game-Sammlung von Jackbox Games sorgt garantiert für beste Unterhaltung.

Das Party Pack 10 ist in diesem Jahr erstmals direkt zum Launch komplett auf Deutsch spielbar. Natürlich sind auch die englische Originalfassung sowie die Französische, Italienische und Spanische Lokalisierung enthalten.