The Jackbox Party Pack 10: Dodo Re Mi direkt mit deutscher Vertonung

Autor:, in / The Jackbox Party Pack 10

Entwickler Jackbox Games hat mit Dodo Re Mi nun das fünfte Spiel aus dem Jackbox Party Pack 10 enthüllt. Dodo Re Mi ist eine Neuheit im Jackbox-Universum: Es ist das erste Musikspiel des Entwicklers! Das Handy wird zum Instrument und Teilnehmer spielen gemeinsam in einer vogelartigen Band Lieder, um eine hungrige, musikalische Pflanze zu füttern.

Vier der fünf Spiele waren bereits bekannt. Den Anfang machte Tee K.O. 2 – das Sequel zu Tee K.O., in dem Spieler T-Shirts gestalten und mit ihren Motiven gegeneinander antreten. Das Minigame sorgte bereits im Jackbox Party Pack 3 für grandiose Unterhaltung. In FixyText werden Spieler hingegen mit Worten kreativ. Zuletzt im IGN-Showcase am 11. Juli enthüllt wurden Hypnotorious und Timejinx. In Hypnotorius wird es mysteriös und in Timejinx werden Spieler gar zu Zeitreisenden. Mit Dodo Re Mi ist die Liste jetzt komplett.

The Jackbox Party Pack 10 erscheint im Herbst für PC, PS4+5, Xbox und Switch – und dieses Mal von Anfang an auch mit deutscher Vertonung!

Den Trailer zu Dodo Re Mi aus dem The Jackbox Party Pack 10 gibt es hier zu sehen: