Call of Duty: Modern Warfare II: Cheater werden jetzt im Killfeed erwähnt

Cheater kommen in Season 5 von Call of Duty: Modern Warfare II zu zweifelhaftem Ruhm, denn sie werden im Killfeed erwähnt.

Das Leben eines Cheaters ist auch nicht mehr das, was es mal war. Besonders in Call of Duty. Seit dem Anti-Cheat-System Ricochet an den Start ging, sind ihre vermeintlichen Opfer unbesiegbar oder unsichtbar geworden, oder man sieht als Spielverderber plötzlich Gegner, wo gar keine sind.

Mit dem gestrigen Start von Season 5 in Call of Duty: Modern Warfare II werden Cheater jetzt im Killfeed erwähnt, wenn sie beim Betrügen erwischt und entfernt wurden. Damit weiß dann auch die Lobby Bescheid, dass man nicht fair gespielt hat.

Habt ihr eine solche Meldung vielleicht sogar schon im Feed gesehen?