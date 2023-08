Gaming: Exklusive Xbox-Stühle enthüllt

Die richtige Sitzposition ist nicht nur im Büro die Basis für einen gesunden Rücken, sondern ebenfalls an euren Tischen Zuhause. Mittlerweile gibt es eine breite Auswahl an sogenannten Gaming-Stühlen, von verschiedensten Herstellern, die euch neben schicken Designs ebenfalls eine ergonomische und gesunde Haltung versprechen.

Der Büromöbelvertrieb Haworth veröffentlichte jetzt eine exklusive Kollektion im Xbox-Design, um euch in einer vernünftigen Sitzposition zu halten. Die Kollektion besteht aus zwei streng limitierten Modellen, das Modell Fern für umgerechnet ca. 1.464,- Euro und das Modell Very für ca. 914,- Euro. Netterweise ist der Versand jeweils im Preis inkludiert.

Die typischen Eigenschaften eines ergonomischen Stuhls sind natürlich vertreten:

Asymmetrische Lordosenstütze

Neigung nach vorne

Hintere Verriegelung

Neigungsspannung

4D-Arme

Bei dem etwas teureren Fern erhaltet ihr dazu eine voll verstellbare Lordosenstütze, welche in den Stuhl eingearbeitet ist. Ebenso sind die 4D-Möglichkeiten sowie Lehnen-Einstellungen umfangreicher als bei dem kleineren Very. Beide Modelle orientieren sich an der Marke Xbox im Design. Grautöne, grüne Applikationen sowie das Xbox Logo welches dezent in die Kopfstützen eingenäht ist.

In der Regel sind Gaming-Möbel sehr bunt, schrill oder ungewöhnlich im Design. In seiner Xbox-Kollektion wirkt der Vertrieb eher zurückhaltend seriös, fast schon als möchte man die Marke selber nicht so präsent vorlegen. Hierfür bediente sich das Design-Team an den beiden bereits bestehenden Serien Fern und Very, welche dann passend im Xbox-Look umgestaltet wurden.