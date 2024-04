Gaming: Gerücht: Game of Thrones-MMO in Entwicklung

Autor:, in / Gaming

Ein MMO zu Game of Thrones soll sich für unbekannten Plattformen in der Entwicklung befinden.

Eine Tochtergesellschaft von NEXON arbeitet laut einem Bericht von Redanian Intelligence an dem Spiel, welches inhaltlich im Norden und somit in der Nähe der großen Mauer und Winterfell spielt. Einzuordnen sei das Spiel irgendwo in Staffel 4 bzw. 5 der Serie.

Schauspieler oder ihre Stimmen wird es aus der HBO-Serie aber nicht geben, auch wenn Charaktere daraus im GoT-MMO vorkommen sollen.

Zum Umfang des MMOs heißt es, soll eine Story-Kampagne enthalten und eine Charakteranpassung für die spielbare Figur, bei der es sich um einen originellen handelt.

Für welche Plattformen das Game of Thrones erscheinen soll, ist nicht bekannt.