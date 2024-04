Gaming: Modder baut PlayStation 1 zum Handheld um

Wie der in Florida ansässige Modder YveltalGriffin im Netz mitteilte, lässt sich mit so einer alten PlayStation eine ganze Menge anstellen. Er baute die PS1 zum Handheld um und taufte sie auf den Namen PS Hanami.

Statt auf Emulatoren zu setzen, bastelte YveltalGriffin das PS-Handheld aus Teilen einer alten Konsole zusammen, in dem eine Menge Heißkleber stecke, so der Modder. Wie die ganze Technik in das Handheld passt, zeigte der Bastler ebenfalls auf.

Das Motherboard der PS1 zerschnitt er prompt in zwei Teile, damit dieses überhaupt im Gehäuse Platz hat. Anschließend verkabelte YveltalGriffin die beiden Hälften so wie alle weiteren Komponenten neu.

Verzichtet wurde bei dem PS1-Umbau trotz Bauteilen aus dem DualShock-Controller auf die Analogsticks, wenngleich das Handheld immerhin fleißig vibrieren kann. Auch Lautstärkeregler und Kühler musste der Bastler aus Platzgründen weglassen, weshalb das Handheld vorwiegend ein großes Manko hat: Es wird nach einer Weile in hohem Maße heiß.

I care a lot about audio and video quality in my portables. So, the PS Hanami includes beefy stereo speakers, and a Shinobi Scaler* running GBS Control for pixel-perfect 480p VGA.

* Shinobi Scaler is my open source, miniature GBS-8200 board: https://t.co/i2Lunzv12X pic.twitter.com/qTe95YlrgL

— YveltalGriffin (@YveltalGriffin) April 14, 2024