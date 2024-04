All You Need Is Help: Koop-Puzzler erscheint im Xbox Game Pass

Autor:, in / All You Need Is Help

Auf flauschige Kreaturen treffen Spieler im Koop-Puzzler All You Need Is Help auch im Xbox Game Pass.

Das unabhängige Entwicklerstudio Q-Games hat All You Need Is Help angekündigt, das für Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 und PC (Steam/Windows) erscheinen wird.

All You Need Is Help wird im Herbst 2024 erscheinen und auch über den Xbox Game Pass für Konsole und PC erhältlich sein.

Taucht ein in ein schrulliges Multiplayer-Koop-Puzzlespiel, in dem liebenswerte, flauschige, würfelförmige Kreaturen zusammenarbeiten, um ihre Ziele zu erreichen.

Diese Kreaturen, die alle seltsam geformt sind, stoßen gegeneinander, um gemeinsam Rätsel zu lösen.

Wenn ihr in Schwierigkeiten seid, ruft „HILFE!“ und eure Freunde werden euch sicher zu Hilfe kommen. Mit der Kraft aller verwandeln sich Freundschaften in Freundschafts-Formen!

Multiplayer-Kooperation: Teamwork ist der Schlüssel für alle Spielstärken

Dank der intuitiven, unkomplizierten Steuerung des Spiels kann jeder sofort loslegen. Ihr steuert Kreaturen, die in jedem Level anders geformt sind, um Herausforderungen zu meistern. Obwohl sich diese Kreaturen frei bewegen können, können sie sich nicht drehen, sodass Teamwork erforderlich ist, um die Rätsel zu lösen. Schließt euch zusammen, um Hindernisse zu überwinden und eure Ziele gemeinsam zu erreichen!

Genießt das Online-Spielen mit einzigartigen Stimmen

Die einfache Steuerung erlaubt es den Kreaturen, je nach Situation verschiedene Stimmen zu erzeugen. Mit der Sprachfunktion könnt ihr lebendige Spielsitzungen mit weit entfernten Freunden genießen, als ob sie direkt neben euch wären.

Koop-Spiel, kombiniert lokal und online

Egal, ob ihr lieber lokal oder online spielt, das Spiel unterstützt vier Spieler in jeder Konfiguration. Dieses kooperative Spiel ist so konzipiert, dass es generationsübergreifend gespielt werden kann – von den Kindern bis zu den Großeltern – und ist somit perfekt für Familie und Freunde.

Die leicht zu beherrschende Steuerung sorgt dafür, dass Spieler aller Altersgruppen mitmachen und Spaß haben können. Und je mehr man kooperiert, desto mehr Spaß macht es!