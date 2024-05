Xbox Next: Gerücht: Neue Konsole erscheint mit Call of Duty 2026

Autor:, in / Xbox Next

Im Jahr 2026 soll die neue Xbox-Konsole veröffentlicht werden, wenn die neuesten Gerüchte den stimmen mögen. Demnach wird die neue Xbox-Konsole gegen Ende 2026 mit dem dazugehörigen Call of Duty-Titel des Jahres veröffentlicht. Hierbei wird gemunkelt, dass es sich um ein neues Call of Duty: Ghosts handeln könnte.

