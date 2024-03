Xbox Next: Neues Dev-Kit in Korea aufgetaucht

Autor:, in / Xbox Next

In Korea ist ein neues Dev-Kit aufgetaucht, das die Entwicklung einer neuen Xbox-Konsole andeuten könnte – vielleicht aber auch nicht.

Microsoft hat bereits offiziell verkündet, dass neue Xbox-Hardware gegen Ende des Jahres vorgestellt wird. Gerüchte besagen, dass sogar im Sommer ein Xbox-Mid-Gen-Upgrade veröffentlicht werden könnte und eine komplett neue Generation im Jahr 2026 beginnen soll. Selbst von einem Handheld neben der Konsole ist die Rede bei Microsoft.

Die Gerüchte und Spekulationen werden jetzt weiter angeheizt, da ein neues Xbox Dev-Kit in Korea entdeckt wurde. Das neue Xbox Dev-Kit (XDK) wurde von der „National Radio Research Agency“ zertifiziert. Alle elektronischen Geräte in Korea müssen von der National Radio Research Agency zertifiziert sein, um zu gewährleisten, dass keine Gefahr einer Schädigung der Funkwellenumgebung besteht.

Dies bedeutet, dass das Gerät in Korea verwendet werden darf und womöglich bald an Spielentwickler in Korea verteilt werden könnte.

Warum aber ausgerechnet Entwickler in Korea ein neues Dev-Kit erhalten sollen, ist für uns eher ein Rätsel und ist viel wahrscheinlicher, dass es sich hier um ein überarbeitetes Dev-Kit für die aktuelle Generation handelt. Auszuschließen ist es ein neues Dev-Kit für die „neue Xbox“ jedoch nicht.