Xbox Next: Neue Hardware wird gegen Ende des Jahres vorgestellt

Microsoft hat heute in einem Business Update klargestellt, dass man mit der Übernahme von Activision Blizzard King zu den Big-Playern im Gaming-Geschäft gehört. Um das Xbox-Wachstum voranzutreiben und mehr Spieler auch auf anderen Plattformen für die Xbox zu begeistern, wird man vier Spiele (zwei Community getriebene Spiele, zwei kleinere kreative Titel) auf andere Plattformen bringen.

Diese vier Spiele für weitere Plattformen ist Teil der Microsoft-Strategie, um Xbox weiter wachsen zu lassen und Spielern auf anderen Plattformen zu zeigen, dass auch die Xbox großartige Spiele zu bieten hat. Außerdem sollen mehr Gamer erfahren, dass alle diese großartigen Spiele immer im Xbox Game Pass sind, wie auch Diablo IV ab dem 28. März 2024.

Phil Spencer erklärte: „Und als Letztes möchte ich mit Blick auf die Zukunft sagen, dass es für uns eine interessante Geschichte ist, Xbox-Franchises [mit diesen vier Spielen] den Spielern auf anderen Plattformen vorzustellen, um ihr Interesse an Xbox zu wecken.“ […] „Das bedeutet eine gesunde Spielergemeinschaft, eine gesunde Entwicklergemeinschaft und ein gesundes Geschäft. Wenn wir also nach Möglichkeiten suchen, damit mehr Menschen spielen, mehr Menschen sich engagieren, mehr Menschen kaufen und mehr Menschen ein Abonnement abschließen können, geht es darum, Xbox in die beste Position zu bringen. Und unsere Hardware ist dabei eine entscheidende Komponente.“

Zu der neuen Hardware hatte auch Sarah Bond etwas zu sagen und verkündete begeistert, dass es Ende 2024 spannende Neuigkeiten geben wird, wobei man den größten technischen Sprung in der Hardware-Generation schaffen will.

Sarah Bond sagte: „Es gibt einige aufregende Hardware-Neuheiten, die wir in den Ferien vorstellen werden.“ „Und wir investieren auch in die Roadmap der nächsten Generation. Wir konzentrieren uns darauf, den größten technischen Sprung zu schaffen, den es je in einer Hardware-Generation gegeben hat. Das macht es besser für die Spieler und besser für die Entwickler und ihre Visionen, die sie entwickeln.“

Sie fügte hinzu: „Wenn Sie auf der Xbox spielen, dann spielen Sie auf einer Plattform, auf der Sie wissen, dass die größten Spiele der Welt immer verfügbar sein werden. Du spielst auf einer Plattform, auf der du Zugang zum Game Pass hast. Und alle Spiele aus unserer unglaublichen Reihe von Studios werden immer am ersten Tag im Game Pass erscheinen. Und du spielst auf einer Plattform, die dir gewidmet ist – Player-First-Funktionen – Cross-Play, Cross-Save, Cross-Progression, Abwärtskompatibilität, die Möglichkeit, deine Spiele in deiner Bibliothek überall zu spielen, wo du willst, weil wir in Cloud-Gaming investieren.“