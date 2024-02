Xbox Series X: Phil Spencer: Xbox ist mindestens für die nächsten 20 Jahre bestens aufgestellt

Microsoft hat mit einem Update einige beeindruckende Xbox Business-Strategie offenbart und auch mitgeteilt, dass Xbox für die nächsten 20 Jahre bestens aufgestellt sein wird.

Phil Spencer verkündete: „Realistisch betrachtet, sind wir mit Activision Blizzard und ZeniMax einer der größten Spiele-Publisher auf der PlayStation. Wir sind einer der größten Publisher für die Nintendo Switch, vor allem, wenn man Minecraft einbezieht. Und jetzt sind wir auch noch einer der größten Publisher für mobile Plattformen.“

„Und das ist nichts, wovor wir zurückschrecken wollen. Wir wollen weiterhin großartige Spiele entwickeln, die Millionen und Abermillionen von Menschen lieben und die sie dort spielen können, wo sie spielen wollen. Aber wir wissen auch um den geschäftlichen Erfolg, den Xbox haben muss.“

„Wir als Marktführer in diesem Geschäft, das heutige System, das System, in dem alle Unternehmen, die wir Videospiele spielen, leben, ist eine Welt, in der man sein Geschäft ausbauen muss – Wachstum in unserem Xbox-Geschäft ist entscheidend für die langfristige Gesundheit von Xbox.“

„Viele Leute wissen, dass ich seit über 20 Jahren an der Xbox arbeite, und ich möchte sicherstellen, dass die Xbox für mindestens die nächsten 20 Jahre bestens aufgestellt ist.“

„Das bedeutet eine gesunde Spielergemeinschaft, eine gesunde Entwicklergemeinschaft und ein gesundes Geschäft. Wenn wir also nach Möglichkeiten suchen, damit mehr Menschen spielen, mehr Menschen sich engagieren, mehr Menschen kaufen und mehr Menschen ein Abonnement abschließen können, geht es darum, Xbox in die beste Position zu bringen. Und unsere Hardware ist dabei eine entscheidende Komponente.“

„Die absolut beste Erfahrung, die jemand auf der Xbox hat, ist die Hardware, die unser Team baut und auf der die Leute spielen. Aber das wird nicht jeder sein. Wir haben voll und ganz akzeptiert, dass wir Xbox-Spieler auf allen Arten von Geräten haben werden.“