Xbox Next: Phil Spencer: Spielbibliotheken und dessen Erhaltung sind von fundamentaler Bedeutung

Beim Xbox Business Update wurde deutlich gemacht, dass auch die nächste Generation der Xbox-Hardware eure Spielbibliotheken unterstützen wird.

Dazu sagte Phil Spencer, dass man großen Respekt vor den Investitionen der Spieler habe und die Spielbibliotheken und dessen Erhaltung von fundamentaler Bedeutung bei Microsoft sind.

Phil Spencer sagte: „Einer der Anhaltspunkte für uns als Teil von Microsoft ist der Blick auf Windows und darauf, wie Windows über Jahrzehnte hinweg die Softwarekompatibilität mit den darauf basierenden Produkten aufrechterhalten hat. Ich kann z. B. immer noch einige der Spiele spielen, die ich seit Jahrzehnten gerne unter Windows spiele, und sie laufen immer noch.“

„Und wir versuchen, diese Sichtweise auch auf Konsolen zu übertragen. Bei Konsolen ist das schwieriger, weil die Grenze zwischen der Hardware und dem Spiel bei Konsolen traditionell enger ist, was dazu führt, dass wir die Kompatibilität zwischen den Generationen hergestellt haben.“

„Aber ich würde sagen, dass die Kompatibilität, die Möglichkeit, nicht nur die Spiele zu spielen, sondern auch meine Speicherstände mit unseren Cloud-Speicher-Systemen zu erhalten, und der Versuch, die Dienste so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, damit die Leute spielen können, ein Grundprinzip von Xbox sind.“

„Das ist unser Fundament. Und wenn wir uns künftige Hardware-Generationen ansehen und was wir unterstützen werden, dann ist es von grundlegender Bedeutung, dass wir die Investitionen, die die Leute in die Xbox getätigt haben, respektieren – das ist das Wort, das ich verwende.“

„Und die Tatsache, dass man Berechtigungen erhält, wenn man ein Spiel von uns sowohl für Windows als auch für Xbox kauft, bedeutet auch, dass man die Möglichkeit hat, dieses Spiel auf einer Vielzahl von Geräten zu spielen, was meiner Meinung nach die Kompatibilität der Spiele, die man besitzt, fördert.“

Sarah Bond fügte hinzu: „Wenn Du auf der Xbox spielst, dann spielst Du auf einer Plattform, auf der Sie wissen, dass die größten Spiele der Welt immer verfügbar sein werden. Du spielst auf einer Plattform, auf der du Zugang zum Game Pass hast. Und alle Spiele aus unserer unglaublichen Reihe von Studios werden immer am ersten Tag im Game Pass erscheinen. Und du spielst auf einer Plattform, die dir gewidmet ist – Player-First-Funktionen – Cross-Play, Cross-Save, Cross-Progression, Abwärtskompatibilität, die Möglichkeit, deine Spiele in deiner Bibliothek überall zu spielen, wo du willst, weil wir in Cloud-Gaming investieren.“